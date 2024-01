In Dietersdorf hat der Islandpferdeverein Südharz seinen Sitz. Zur bevorstehenden Messe in Leipzig ist der Verein um Heike Schröter erstmals vertreten.

Heike Schröter mit dem 25-jährigen gekörten Deckhengst Gráni vom Hasselhof, der inzwischen in Steigra ein neues Zuhause hat.

Dietersdorf/MZ. - „Wir 45 Vereinsmitglieder wohnen weit verstreut“, sagt Heike Schröter aus Dietersdorf. „Zum Beispiel in Braunlage, Dresden, Leipzig oder Nordhausen.“ Aber viele werden sich voraussichtlich am kommenden Wochenende in Leipzig treffen. Denn dort findet vom 18. bis 21. Januar die Messe „Partner Pferd“ statt. „Wir sind das erste Mal als Verein mit dabei“, freut sich die Chefin vom Dietersdorfer „Hasselhof“.