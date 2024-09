Leichtathletik: Zwei Mannschaften der U 12 vom ASV Sangerhausen punkten am Wochenende in Bernburg. Die Trainer konnten sich in Bernburg gemeinsam mit ihren Schützlingen auch über etliche persönliche Bestleistungen freuen.

Sangerhausen/Bernburg/MZ. - Manchmal muss man wirklich zweimal hinschauen, um sportliche Ergebnisse richtig einordnen zu können. Der sechste Platz, den die Leichtathletik-Jungen der U 12 vom ASV Sangerhausen bei den Teammeisterschaften in Bernburg belegten, klingt zwar sehr solide, aber auch nicht mehr. Die Platzierung allein verrät aber eben nicht, dass es eine Nullwertung gab, weil ein Teammitglied - als der 50-Meter-Lauf schon im Gange war - mit seinen Eltern eine Autopanne hatte.

Aber null Punkte für eine Disziplin sind nun einmal null Punkte und machen bei fünf Disziplinen, die jeder Sportler zu absolvieren hat, viel aus.

Platz sechs für das Jungenteam vom ASV Sangerhausen

Um so erstaunlicher also, dass trotzdem noch der sechste Platz fürs Jungenteam herausgesprungen ist. Zudem: Alle drei Teammitglieder bei der U12 - Jacob Wiech, Arthur Schulter und Carlo Hermsdorf - sind noch in der Altersklasse zehn, gehören also zu den jüngeren Startern.

Bester männlicher ASV-Starter in Bernburg war Arthur Schulter, der im Einzelmehrkampf der M 10 Platz zwei belegte. Bei den ASV-Mädchen war die beste Starterin Marit Ulle. Sie schaffte im Einzel-Mehrkampf der W 10 den fünften Platz, verpasste das Podest gerade einmal um 30 Punkte. In der Teamwertung holten die Mädchen - Marit Ulle, Kailani Kortung, Lotta Doerner, Klara Wiehart und Marta Blättermann - Platz vier.

Junge Talente mit neuen Bestleistungen

Die Trainer konnten sich in Bernburg gemeinsam mit ihren Schützlingen auch über etliche persönliche Bestleistungen freuen. Jacob Wiech liegt mit gleich drei persönlichen Bestleistungen ganz weit vorn, sie gelangen ihm im 50-Meter-Sprint (8,22 Sekunden), im Weitsprung (3,72 Meter) und Ballwurf (35,6 Meter).

Auch Kailani Kortung hat sich gleich dreimal verbessert, nämlich im 50-Meter-Lauf (8,19), über die 800 Meter (3:30,57) und über den 60-Meter-Hindernislauf (13,09). Über drei neue Bestmarken darf sich auch Carlo Hermsdorf freuen, die erzielte er im 60-Meter-Hindernislauf (13,39), im Weitsprung (3,67) und im Ballwurf (28,80).

Punkte beim Schlagballweitwurf vergeben

Klara Wiehart hat seit dem Wochenende in zwei Disziplinen neue Bestwerte und zwar im 50-Meter-Lauf (8,28) und im 60-Meter-Hindernislauf (11,92). Lotta Doerner gewann ihren 800-Meter-Zwischenlauf mit einer neuen Bestmarke (2:57,5) und Marit Ulle (W10) sowie Marta Blättermann (W 11) haben ihre Werte über die 60 Meter Hindernis verbessert,

Marit lief in Bernburg 13,25 und Marta 11,61 Sekunden. Die Ergebnisse der Hindernisläufe der ASV-Sportler waren schon deshalb so erfreulich, weil diese Strecke keineswegs häufig auf dem Wettkampf- und Trainingsprogramm steht.

Und wo es für die Trainer etwas zu loben gibt, da findet sich natürlich auch die eine oder andere kritische Einschätzung. „Fast alle Sportler haben beim Schlagballweitwurf Punkte liegen gelassen“, so Henriette Wolf, eine der beiden Trainerinnen in einer Einschätzung.

Die Freiluftsaison der Leichtathleten neigt sich langsam dem Ende entgegen. Diese Woche beim Training wird besprochen, wie es wettkampfmäßig bei den ASV-Sportlern nun weitergeht.