Ein gestohles Auto hat die Polizei in Lübben in entdeckt, da hatten die Besitzer des Pkw den Diebstahl noch nicht einmal bemerkt.

Diebstahl in Sangerhausen noch nicht bemerkt - Polizei sichert geklautes Auto in Lübben

Sangerhausen/Lübben/MZ. - Die Besitzer hatten den Diebstahl ihres Autos am vergangenen Donnerstagabend in Sangerhausen noch nicht einmal bemerkt, da ging das Audi A5 Coupe in Lübben bereits bei einer Kontrolle der Brandenburger Polizei ins Netz.

Die Beamten dort verhinderten so offenbar, dass das 25.000 Euro teure Fahrzeug nach Polen gebracht wurde. Der Dieb flüchtete. Gestohlen worden war der Pkw wie jüngst ein Auto in Lüttchendorf offenbar mit Hilfe des verbauten „Keyless-Go-Systems“.

Diebe verwenden eine Funkstreckenverlängerung, um das Signal des Autoschlüssels abzufangen. Dadurch kann der Pkw geöffnet, gestartet und geklaut werden. Die Polizei rät Autobesitzern: „Legen Sie die Fahrzeugschlüssel nie in der Nähe der Haustür oder eines Fenster ab! Nutzen Sie RFID-Blocker für die Autoschlüssel! Aktivieren Sie die Wegfahrsperre!“ Auch eine Garage sei sinnvoll.