Sangerhausen/MZ - Einbrecher sind in der Nacht zu Montag in Sangerhausen in ein Fahrradgeschäft eingestiegen. Die Täter stahlen diverse Teile, unter anderem Tretlagermotoren, so das Revier. Schaden: etwa 10.000 Euro. Durch Kriminaltechniker wurden Spuren gesichert, heißt es weiter.