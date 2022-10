Die Rosenstadt als Einkaufsmeile m Sonntag

Aktion „Heimatshoppen“ des Gewerbevereins läuft vor allem während des Regionalmarkts gut. Was die Leute in der Innenstadt kaufen und was sie vermissen.

Reger Andrang herrschte am Sonntag auf dem Südharzer Regionalmarkt in Sangerhausen. Auch die Läden hatten bis 16 Uhr geöffnet.

Sangerhausen/MZ - Zwiebelzöpfe, Trockenblumenkränze, bemalte Kürbisse - am Stand von Renate und Hilmar Wittig aus Oldisleben gibt es den Herbst zum Mitnehmen - als Schmuck für zuhause. Seit etlichen Jahren schon kommen die Zwiebelbauern aus dem benachbarten Kyffhäuserkreis zum Südharzer Regionalmarkt nach Sangerhausen. Der große Zwiebelmarkt in Weimar, der am gleichen Wochenende stattfindet, ist nicht so ihr Ding. „Dafür haben wir gar wir nicht die Mengen zu verkaufen“, sagt Hilmar Wittig. Teure Standgebühr zahlen, wenn die Ware schon nach Stunden alle ist - das macht keinen Sinn.