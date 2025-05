Nach fünf Jahren kann die Orgel in der Kirche Sankt Margarethen in Rosperwenda wieder gespielt werden. Orgelbauer Thomas Schildt reparierte das historische Orgelwerk.

Rosperwenda - Mit einer musikalischen Orgel-Andacht zum Muttertag wurde die Orgel in der Kirche Sankt Margarethen in Rosperwenda wieder in Dienst gestellt. Über fünf Jahre schwieg das Instrument, nachdem es im Gottesdienst am Heiligabend 2018 erstmals streikte.