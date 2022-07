Die heimliche Hauptstraße von Roßla

In der Wilhelmstraße haben Gemeindeverwaltung, Bürgerhaus und Pfarramt ihren Sitz. Sie ist ein prägender Bereich mitten im Ort.

Denise Albrecht und Töchterchen Bella kommen vom Spaziergang zurück. Die Familie wohnt in der Roßlaer Wilhelmstraße, die nach Graf Wilhelm zu Stolberg-Roßla (1748 - 1826) benannt ist.

Rossla/MZ - Bella ist eine der jüngsten Bewohner in der Wilhelmstraße in Roßla (Mansfeld-Südharz). „Wir sind 2010 von Nordhausen hergezogen“, erzählt ihre Mutter Denise Albrecht. Die Familie lebt gern hier, in Roßlas „heimlicher Hauptstraße“. Einziger Wermutstropfen: „Früh kann ich mit offenem Fenster nicht schlagen, dafür ist es zu laut“, sagt Bellas Mutter.