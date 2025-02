Eine Sangerhäuserin erlebt, dass man das Mobilitäts-Abo im Internet ganz schnell buchen kann. Die Kündigung ist in ihrem Fall allerdings eine Odyssee der Irrungen und Wirrungen.

Schnell gekauft, schwer wieder los zu werden: Frust in Sangerhausen wegen Kündigung des Deutschlandtickets

Eine Sangerhäuserin erlebt, dass man das Mobilitäts-Abo im Internet ganz schnell buchen kann. Die Kündigung gestaltet sich in ihrem Fall allerdings als schwierig.

Sangerhausen/MZ. - Ein Ticket für alles. Bundesweit. Ganz unkompliziert. Das ist das Image, mit dem das Deutschlandticket vermarktet wird. In der Praxis allerdings kann es durchaus seine Tücken haben. Vor allem, wenn man es wieder kündigen will. Diese Erfahrung hat jedenfalls Anja Reckling in Sangerhausen gemacht.