Warum es beim Weltrekordversuch in Allstedt am Sonntag nochmal richtig spannend wird

Allstedt. - Am Sonntag um 13 Uhr entscheidet sich, ob in Allstedt ein echter Guinness-Weltrekord gelungen ist. Dann wird am Bäckerplatz der riesige Mohnkuchen gewogen, der am Samstagnachmittag im Rahmen einer Kunstaktion der Kunststiftung Sachsen-Anhalt gebacken wurde.