Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Sangerhausen/MZ. - Die Zielvorgabe war klar: „Wir wollen nicht so wie in Zorbau unter die Räder kommen“, gab Stefan Kuhnert, Trainer des Fußball-Verbandsligisten VfB Sangerhausen seiner Mannschaft mit auf den Weg ins Spiel beim Tabellenzweiten SSC Weißenfels. Beim Spitzenreiter Zorbau hatten sich die Sangerhäuser am 3. Oktober eine arge 0:6-Klatsche eingehandelt.