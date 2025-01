Bisher zeigen die Handys aller vier deutschen Netzanbieter in dem kleinsten Sangerhäuser Ortsteil keinen Empfang an. Diese Ära endet bald.

Der Mast steht schon: Wann es in Horla endlich Mobilfunkempfang geben soll

Der neue Funkmast an der L 232 zwischen Horla und Rotha.

Horla/MZ. - Der Stahlgittermast steht, die Antennen sind bereits montiert: Im Sangerhäuser Ortsteil Horla wird es in absehbarer Zeit erstmals Mobilfunkempfang geben. Bisher zeigen die Handys aller vier deutschen Netzanbieter in dem kleinsten Sangerhäuser Ortsteil keinen Empfang an.