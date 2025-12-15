Urheberrechtsstreit um Mansfeld-Galerie DDR-Kunst digitalisiert: Warum der Landkreis trotz Streits die Mansfeld-Galerie wieder zeigt
Die Mansfeld-Galerie ist zurück im Netz: Trotz Urheberrechtsstreit zeigt der Landkreis DDR-Kunstwerke erneut – doch die Debatte bleibt offen.
15.12.2025, 18:00
Sangerhausen/MZ. - 25 Gemälde, drei Druckgrafiken und zwei Zeichnungen waren am Montag wiederzusehen: Der Landkreis und der Verein Erlebniswelt Museen (EWM) haben trotz eines Urheberrechtsstreits die ersten Bilder der Mansfeld-Galerie erneut auf der Internet-Plattform museum-digital veröffentlicht.