DDR-Kunst digitalisiert: Warum der Landkreis trotz Streits die Mansfeld-Galerie wieder zeigt

Eines der Werke der Mansfeld-Galerie, die für 100.000 Euro digitalisiert wurden.

Sangerhausen/MZ. - 25 Gemälde, drei Druckgrafiken und zwei Zeichnungen waren am Montag wiederzusehen: Der Landkreis und der Verein Erlebniswelt Museen (EWM) haben trotz eines Urheberrechtsstreits die ersten Bilder der Mansfeld-Galerie erneut auf der Internet-Plattform museum-digital veröffentlicht.