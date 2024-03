Das war der 30. Sportlerball in Mansfeld-Südharz

Gruppenbild vom Sportlerball in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Die Umfrage nach den populärsten Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften im Landkreis Mansfeld-Südharz feierte in diesem Jahr Geburtstag. Am Sonnabend wurden in der Mammuthalle der Kreisstadt Sangerhausen Sieger und Platzierte der mittlerweile bereits 30. Umfrage geehrt.

Für den richtigen Ton sorgte die Band „Atemlos.“ Die Stimmung auf der Tanzfläche brodelte schon nach den ersten Liedern. (Foto: Ralf Kandel)

Blick auf das Showprogramm (Foto: Ralf Kandel)

Auch 2024 wurden Übungsleiter, hier Daniela und Axel Schubert, ausgezeichnet. (Foto: Ralf Kandel)

Ebenfalls eine lange Tradition hat die Ehrung von verdienstvollen Trainern und Übungsleitern und Frauen und Männern, die sich schon viele Jahre für den Sport in der Region einsetzen. Mit der „Goldenen Ehrennadel“ des LSB wurden zum Beispiel KSB-Chef Norbert Born und Leichtathletik-Trainer Helmut Reinefahl ausgezeichnet.

Ralf Kandel erhielt für seine Verdienste für den Sport im Landkreis das „Goldene Mammut“. (Foto: Ralf Kandel)

Der traditionelle MZ-Leserpreis ging in diesem Jahr an Karsten Brock. Überreicht wurde die Auszeichnung, mit der das langjährige Engagement des Sangerhäuser Schiedsrichters gewürdigt wurde, von Regionalverkaufsleiter Michael Rieck. (Foto: Ralf Kandel)

Natürlich gab es auf dem Sportlerball auch viele Gespräche zwischen den Aktiven, Trainern und Vertretern aus Wirtschaft und Politik. Und auch das traditionelle Foto aller Ausgezeichneten fehlte natürlich nicht. Für die Verpflegung der gut 300 Gäste war der „Ratskeller“ Sangerhausen zuständig. T

Auf dem Siegerpodest

Frauen1. Luisa Reising 2. Claudia Fiedler3. Anja Hasewinkel

Männer1. Eckart Apel2. Max-Luca Brauer3. Jan Sarembe

Mannschaften1. Alemania Riestedt2. VfB Oberröblingen3. Mansfelder Turnverein