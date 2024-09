Gebühren für die Kita nun einheitlich Das sind die neuen Kita-Gebühren in der Verbandsgemeinde Goldene Aue

In der Verbandsgemeinde Goldene Aue gelten ab 1. Oktober in den Kindertagesstätten neue Beiträge. Eltern, die bei der Sitzung anwesend waren, stellten fest, dass es in den Sangerhäuser Einrichtungen wesentlich günstiger sei.