In Sangerhausen wird zum Südharzer Regionalmarkt geladen. Rund 20 Anbieter bauen am Sonntag in der Innenstadt ihre Stände auf. Dies und mehr kann am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Südharzer Regionalmarkt in Sangerhausen, Zierfischbörse, Auftritt der Amigos in der Mammuthalle und vieles mehr kann am Wochenende in Mansfeld-Südharz unternommen werden. Hier die Termine im Überblick:

Leckereien aus der Heimat

Sangerhausen: Wurst aus dem Eichsfeld, Honig, Tee und einen herbstlichen Trockenblumenstrauß – wer sich am 13. Oktober für seinen Sonntagsspaziergang die Sangerhäuser Innenstadt aussucht, kann das gleich mit einem Bummel durch das Angebot regionaler Erzeuger verbinden. Denn die Rosenstadt Sangerhausen GmbH und das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz laden zum 18. Mal zum Südharzer Regionalmarkt ein.

Am frühen Vormittag werden um die 20 Teilnehmer ihre Stände auf dem Marktplatz aufbauen. Von 10 bis 16 Uhr herrscht dann herbstliches Markttreiben. Mit dabei sind unter anderem auch die Feinbäckerei Friwi aus Stolberg, die Baumschule Kuhn aus Liedersdorf, die Bäckerei Meye aus Allstedt, eine Pflanzenfärberei und der Alpakahof Weißensee. Auch Keramik aus einer Werkstatt in Brücken soll auf dem Regionalmarkt erstmals mit angeboten werden. Und wer sich einen neuen Zwiebelzopf für die Küche zulegen will, muss dafür nicht extra zum parallel stattfindenden Zwiebelmarkt nach Weimar fahren. Auch in Sangerhausen werden die Thüringer Originale am Sonntag wieder zu haben sein.

Das Biosphärenreservat ist unterdessen nicht nur mit einem Infostand vor Ort, an dem man sich mit Ideen für schöne Wanderrouten im goldenen Herbst und den dazu passenden Wanderkarten eindecken kann. „Auch unser Streuobststammtisch ist mit dabei“, sagt Karin Rost vom Biores. Die Interessengruppe kann Auskunft über alte Obstsorten geben und darüber, wo sie in der Region zu finden sind. Passend dazu stellt das Biores auch Sträucher vor, wie sie in der Flur wachsen und zurzeit oft reichlich Früchte tragen. Die Experten erklären, bei welchen Früchten man lieber vorsichtig sein sollte und bei welchen man gern zugreifen und ernten darf. Passend dazu werden auch einige Leckereien vorgestellt, die man zu Hause aus der mitgebrachten „Freiluftbeute“ herstellen kann.

„Ich stelle zum Beispiel Marmelade vor, die ich aus Kornelkirschen gekocht habe“, sagt Karin Rost. Da darf auch gekostet werden. Flüssiges Gold aus Mansfeld-Südharz ist am Stand des Biosphärenreservats ebenso im Angebot: Die 3-Liter-Tetrapacks mit Apfelsaft, gepresst aus Früchten von den Südharzer Streuobstwiesen, sind ein schöner fruchtiger Vorrat für die kommenden kalten Tage.

Jubiläum beim Heimatverein

Agnesdorf: Am Sonnabend, 12. Oktober, feiert der Heimatverein Agnesdorf sein mittlerweile 25-jähriges Bestehen. Ab 14.30 Uhr sind Gäste im Bürgerzentrum Agnesdorf willkommen, um das Jubiläum zu feiern. Es gibt an diesem Nachmittag Kaffee und Kuchen, ab 16 Uhr eine lustige Modenschau mit Oma Änne und Gefolge. Ab 18 Uhr findet ein unterhaltsamer Lichtbildervortrag zum Vereinsleben gestern und heute statt. Um 20 Uhr wird zum Tanzabend mit DJ Micha eingeladen. Der Eintritt ist frei, heißt es.

Amigos in der Mammuthalle

Sangerhausen: Das erfolgreiche Schlagerduo „Die Amigos“ macht im Rahmen seiner Deutschland-Tour auch Station in Sangerhausen. Die Amigos – Bernd und Karl-Heinz Ulrich – sind am kommenden Sonnabend,12. Oktober, in der Mammuthalle zu erleben. Beginn des Konzertes ist 16 Uhr. Mit dabei sein wird auch Tochter beziehungsweise Nichte Daniela Alfinito. Zusammen werden sie ihr Album „Atlantis wird leben“ präsentieren. Auch die vielen Hits werden zu hören sein. Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Zierfische bei Börse im Angebot

Sangerhausen: Eine Börse mit Zierfischen und Wasserpflanzen führt der Aquarien-Terrarien-Verein „Seerose“ Sangerhausen am Sonntag, 13. Oktober, durch - zwischen 9 uns 12 Uhr in der Jugendeinrichtung „Happy Go“ Sangerhausen (Am Rosengarten 2). Im Angebot sind unter anderem neben Guppys, Platys und Co. auch Salmler und Barben sowie eine Auswahl verschiedener Wasserpflanzen. Natürlich stehen die Aquarianer des Vereins „Seerose“ auch wieder mit Tipps und Tricks für alle Interessierten zur Verfügung, heißt es.

Pokalschießen um Damenpokal

Uftrungen: Das Pokalschießen um den Damenpokal des Kreisschützenverbandes Sangerhausen findet am Sonntag, 13. Oktober, ab 13.30 Uhr beim SV Uftrungen, Heerstall 13, statt. Wie Kreisdamenleiterin Illona Heßler mitteilt, wird der Wanderpokal des Kreisschützenverbandes ausgeschossen, wobei die Ergebnisse der drei besten Schützinnen jedes Vereins gewertet werden. Die Teilnahmegebühr beträgt 2,50 Euro je Starterin. Teilnahmeberechtigt sind alle Schützinnen des Kreisschützenverbands bis Jahrgang 2003, teilt Heßler weiter mit.

Über friedliche Revolution

Sangerhausen: Der Sangerhäuser Geschichtsverein lädt am 11. Oktober zu einer Veranstaltung in die Sangerhäuser Marienkirche ein. Das Thema lautet ab 18 Uhr: „Die friedliche Revolution 1989 in Sangerhausen“. Der Eintritt ist frei.

Treffen der Pianobauer

Sangerhausen: Zu einem Treffen der Pianobauer wird am 11. Oktober eingeladen. Beginn ist 15.30 Uhr in der Gaststätte „Manni’s Lou“ in Sangerhausen.

Wippraer Chor in Hettstedt

Wippra/Hettstedt: Der der Männerchor Wippra gibt am 13. Oktober um 17 Uhr gemeinsam mit dem „Brass Collegium Dessau“ ein Konzert in der Hettstedter Jakobikirche. Das Konzert steht unter dem Motto „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“. Der Chor bringt Lieder der „Comedian Harmonists“ („Mein kleiner grüner Kaktus“, „Liebling, mein Herz lässt dich grüßen…“) zur Aufführung. Im Mittelpunkt des Konzerts wird der Auftritt des „Brass Collegium Dessau“ stehen. Dieses Quintett von Blechbläsern mitteldeutscher Spitzenorchester wird mit Stücken von J. S. Bach, Kurt Weil, Dmitri Schostakowitsch, Irving Berlin und Charles Ives zu hören sein. Die Werke wurden eigens für ihr Blechbläserquintett bearbeitet und werden in einem kurzweiligen, aber rhythmisch anspruchsvollen Programm dargeboten. Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro, Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse mit freier Platzwahl.

Kabarettabend im Zuckerhut

Hettstedt: Zu einem weiteren Kabarettabend wird am Samstag, 12. Oktober, in den Kunstzuckerhut Hettstedt eingeladen. Ab 19 Uhr wird Ralph Richter aus Wittenberg mit seinem Programm „Gefallsdatum abgelaufen“ auf der Bühne stehen. Der Eintritt kostet 15 Euro, der Einlass erfolgt ab 18 Uhr, teilt der Zuckerhutverein mit. Karten können unter Tel. 03476/20 16 48 oder aber online unter www.kunstzuckerhut.de vorbestellt werden, heißt es dazu weiter.

Annen-Hospiz öffnet Türen

Eisleben: Anlässlich des Welthospiztages am Samstag, 12. Oktober, lädt das Annen-Hospiz Eisleben zu einem Tag der offenen Tür ein. Zwischen 10 und 14 Uhr wird es in der Halleschen Straße 46 unter anderem eine Buchlesung mit Juliane Uhl, einen Auftritt der„Dance Devils“, Präventionsberatung mit der Polizei, Live-Malerei, einen Bücher- sowie einen Kuchenbasar und eine Gulaschkanone geben, hießt es in einer Ankündigung.