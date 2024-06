In Allstedt wird der größte Mohnkuchen gebacken, in Roßla findet das Schleuderfest statt und in Kelbra wird die Festwoche anlässlich der 750-Jahrfeier eröffnet. Dies und mehr kann man in Sangerhausen und Umgebung am Wochenende unternehmen.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen und Umgebung los

Sangerhausen/MZ. - Boogie und Jazz im Ratskeller, „Nacht der Medizin“ im Helios Klinikum in Sangerhausen, Weltrekordversuch im Mohnkuchen backen in Allstedt und vieles mehr ist am Wochenende in der Region los. Hier die wichtigsten Termine des Wochenendes im Überblick:

Honig von 200 Bienenvölkern

Roßla: Die Wanderimkerei Kolbe bewirtschaftet Bienen in dritter Generation in Roßla. Begonnen hatte alles in den 60er Jahren mit Imker Gerhard Brix in der ersten Generation der Familie. Schwiegersohn Gerald Kolbe begeisterte sich ebenso für die Imkerei und setzte die Tradition fort. Auch dessen Sohn Ralf Kolbe ist in die Fußstapfen getreten und beschäftigt sich nun ebenfalls mit den Bienen. Er hat sich in den letzten zehn Jahren der Königinnenzucht verschrieben.

Mittlerweile bewirtschaftet Familie Kolbe über 200 Bienenvölker. Sie betreibt eine Magazinimkerei und besucht verschiedene Blütenkulturen, um ihren Kunden sortenreine Honige anbieten zu können. Im Frühling geht es zunächst nach Kindelbrück in die Obstblüte. Später, wenn der Raps blüht, sind die Magazine in der Region um Roßla, Bennungen und Berga aufgestellt. Akazie findet die Wanderimkerei in Brandenburg und Kornblume in Horla, Rotha und Schwenda. Dann kommen die Magazine zurück nach Sangerhausen in die Linde.

Am kommenden Samstag, den 8. Juni, findet zum 22. Mal das Honigschleuderfest in der Wanderimkerei Kolbe in Roßla, Kuxstein 19a, statt. Besucher können neugierig sein und sich in die Welt der Imkerei entführen lassen. Es wird ein Blick hinter die Kulissen angeboten man kann den Imker bei der Bewirtschaftung eines Bienenvolkes beobachten. Zudem erfahren Besucher, was man aus Bienenerzeugnissen noch machen kann: Propolis, Gelee Royale, Wachskerzen und Blütenpollen.

Ab 14 Uhr geht es los. Nach der Eröffnung des Schleuderfestes präsentiert die Kita Zwergenpalais aus Roßla ihr Programm. Im Anschluss stellt sich die Wanderimkerei Kolbe vor, die auch einen Einblick in den Schleuderraum gewährt. Die kleinen Gäste haben Gelegenheit, selbst Honig zu schleudern. Außerdem können sie sich auf der Hüpfburg vergnügen oder beim Kinderschminken ein „neues Gesicht“ zaubern lassen. Alle Besucher können sich auf frisch geschleuderten Honig freuen, aber auch auf Kaffee und Kuchen sowie gebackenes Brot und Brötchen aus dem Steinofen, Spezialitäten vom Grill und Getränke.

Eröffnung der Festwoche

Kelbra: Auf eine 750-jährige Geschichte kann die Stadt Kelbra zurückblicken: Aus diesem Grund steigt in Kelbra vom 9. bis 16. Juni eine Festwoche. Am Freitag um 18 Uhr beginnt die Festwoche mit einer öffentlichen Festveranstaltung in der Kirche Sankt Georgii. Am Samstag, 10 Uhr, lädt das Knopfmacher- und Heimatmuseum zu einer Spurensuche ein - ein Programm speziell für Kinder mit der Brockenbande. Am Sonntag findet ab 15 Uhr ein Erinnerungscafé in der Alten Mühle von Kelbra statt.

Boogie und Jazz im Ratskeller

Sangerhausen: Beim Freitagskonzert im Ratskeller in Sangerhausen tritt am 7. Juni das Trio „Boogielicious“ auf. Das deutsch-niederländische Boogie-, Blues und Jazz-Trio, hat zunächst 2007 mit Eeco Rijken Rapp (Klavier, Gesang) und David Herzel (Schlagzeug) als Duo begonnen, schon ein Jahr später war das Trio aber mit Bertram Becher und der Blues-Harmonika perfekt. Karten für das Konzert gibt es auf der Homepage des Sangerhäuser Ratskellers www. ratskeller-sangerhausen.de, im „Guten Buch“ und bei Mitorganisator Steffen Jäsche.

Weltrekord-Mohnkuchen

Allstedt: Der weltgrößte Mohnkuchen soll am 8. Juni in Allstedt gebacken und am 9. Juni als Live-Aktion im Rahmen des Kunst-Parcours zum Müntzer-Jubiläum gemeinsam verspeist werden. Bäcker- und Konditormeister Vincent Richter bekommt beim Backen prominente Unterstützung von Kult-Tagesschausprecherin Susanne Daubner. Beim großen Mohnkuchenessen, zu dem am 9. Juni ab 13 Uhr auf dem Bäckerplatz an eine 30 Meter lange Kuchentafel eingeladen wird, soll neben anderen auch Sternekoch Robin Pietsch den Rekordkuchen testen.

Blick hinter die Kulissen

Sangerhausen: Wer schon immer einmal hinter die Kulissen in einem Krankenhaus blicken wollte, bekommt am 7. Juni ab 18 Uhr die Gelegenheit dazu. Denn dann findet nach fünfjähriger Pause wieder die „Nacht der Medizin“ am Helios-Klinikstandort Sangerhausen, Am Beinschuh 2a, statt. Als Klinikverbund präsentieren sich die drei Standorte Hettstedt, Lutherstadt Eisleben und Sangerhausen gemeinsam und bieten den Besucherinnen und Besuchern moderne Medizin zum Anfassen und Mitmachen sowie spannende Einblicke.

Melodienzauber in Martinikirche

Stolberg: Melodien aus Klassik, Musical, Operette, Chanson und Evergreen erklingen an diesem Sonnabend, 8. Juni, 19.30 Uhr in der Kulturkirche St. Martini in Stolberg. Es musizieren Walter Scholz und Catarina, Trompete, sowie die Sängerinnen Tanja & Ines. Einlass zu der Veranstaltung ist ab 19 Uhr.

Tickets gibt es im Vorverkauf in Stolberg in der Touristinformation, bei Schreibwaren Möbius und in der Kirche St. Martini.

Kinderfest auf dem Spielplatz

Schwenda: Auf dem Spielplatz in Schwenda steigt am 8. Juni, ab 15 Uhr, ein Kinderfest. Geboten werden ein kleines Fußballturnier, Kinderspiele, Schminken, eine Hüpfburg und mehr. Eintritt ist frei.

Tag der offenen Tür

Hayn: Von 14 bis 17 Uhr findet in der Grundschule in Hayn am 8. Juni der Tag der offenen Tür statt. Neben der Besichtigung der Schule wird den Besuchern eine Bastelstraße, eine Hüpfburg, Torwandschießen, virtuelle Reisen mit VR-Brille, ein Kuchenbasar und vieles mehr geboten.

Sommerfeset beim BCC

Breitenstein: Der Breitensteiner Karnevalsverein lädt am 8. Juni um 14.30 Uhr zur „Fast-Sommer-Nacht“ ein. Auf dem Festplatz gibt es ein Fußballtrainingscamp, Kinderschminken, eine Hüpfburg und mehr. Und ab 20 Uhr dürfen die großen Besucher das Tanzbein schwingen.

Radtour zu den Störchen

Sangerhausen: Die Ortsgruppe Sangerhausen des Allgemeinden Deutschen Fahrradclubs lädt am kommenden Sonnabend, 8. Juni, zur ersten Storchentour des Jahres 2024 ein. Treffpunkt ist 9 Uhr vor der Jacobikirche in Sangerhausen. Die Tour geht über Brücken, Martinsrieth, Edersleben, Voigtstedt, Katharinenrieth, Nieder- und Oberröblingen und zurück nach Sangerhausen. Die Länge beträgt etwa 30 Kilometer und dauert drei bis vier Stunden. Geführt wird die Tour von Eberhard Bader.

Gärten werden geöffnet

Hettstedt: Die Interessengemeinschaft Offene Gärten lädt in wieder ein, in Aschersleben und auch in Mansfeld-Südharz Gärten zu besichtigen. Aus MSH beteiligen sich daran am Samstag, 8. Juni, zwischen 10 und 16 Uhr, Liane Behrend-Häusler und Fred Häusler aus Ritterode, Am Steinberg 3, mit ihrer naturnahen Parkanlage an der Aktion.