Sangerhausen lädt zum Heimatshoppen ein, in Röblingen wird eine neue Tafel eingeweiht, in Benndorf darf das Tanzbein zu Schlager geschwungen werden und im Röhrigschacht wird es schaurig - Dies und mehr kann man am Wochenende in MSH erleben.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - An diesem Wochenende ist in Mansfeld-Südharz viel los. Kirmes, Konzerte, Feste und weitere Events finden in Eisleben, Hettstedt, Sangerhausen und Umgebung statt. Hier ein Überblick über die Termine:

Erstmals großes Oktoberfest

Sangerhausen: Das Programm liest sich wie für ein kleines Kobermännchenfest. Ab Freitag laden die im vergangenen Jahr gegründete Aha-Kultur GmbH, die Mitglieder des Gewerbevereins sowie die Industrie- und Handelskammer (IHK) drei Tage lang zum Heimatshoppen in Sangerhausen ein. Das steht diesmal unter dem Motto „Oktoberfest“.

„Wir hoffen, dass möglichst viel funktioniert und möglichst wenig nicht", sagt Carsten Rudolf, Geschäftsführer der Aha-Kultur GmbH und des Schaltanlagenbauers Getec, der das wirtschaftliche Risiko der Veranstaltung trägt. An der Aha-Kultur GmbH sind die Getec sowie unter anderem mehrere Vorstandsmitglieder des Gewerbevereins beteiligt. Sie organisieren das Heimatshoppen seit einigen Wochen.

Das Heimatshoppen ist die zweite Großveranstaltung, für die die Firma im Auftrag des Gewerbevereins verantwortlich zeichnet. Ihre Premiere hatte sie zum Frühlingserwachen im März. Für das Heimatshoppen soll das Konzept aus dem Frühjahr nun erweitert werden. Erstmals gibt es auf einem Herbstfest in Sangerhausen dabei unter anderem ein großes Festzelt auf dem Markt, in dem ein Großteil des Programms über die Bühne gehen wird.

Rudolf sagt: Ich will in Vorleistung gehen, zeigen, dass man mit Unterstützung aus der Wirtschaft und in Kooperation mit Vereinen aus der Stadt niveauvolle Feste auf die Beine stellen kann, ohne die Stadt groß zur Kasse bitten zu müssen." Er gibt das Budget für das Kulturprogramm zum Heimatshoppen mit etwa 10.000 bis 20.000 Euro an. Mehr als zehn Kooperationspartner aus der Wirtschaft gebe es, aktuell machten sechs Vereine aus der Stadt bei dem Fest mit.

Unter anderem habe die Akrobatikgruppe des ASV während des Fests drei Auftritte. Alle Unterstützer sollen auf einer Videoleinwand gewürdigt werden. Um möglichst allen Altersgruppen etwas zu bieten, habe man das Fest gedrittelt: Der Freitag sei vor allem für die Jugend gedacht, der Samstag für die mittlere und der Sonntag für die ältere Generation.

Auch viele Händler im Zentrum lassen sich wie beim Kobermännchenfest für ihre Kunden etwas einfallen. Wer in Tracht kommt, erhält in den teilnehmenden Geschäften eine Überraschung oder einen zusätzlichen Sonderrabatt, so der Gewerbeverein. Die Läden im Zentrum haben laut Vereinsangaben Samstag bis 18 Uhr und Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Halloween-Lichterspaß im Bergwerk

Wettelrode: Halloween-Lichterspaß wird ab diesem Sonnabend bis einschließlich 10. November (außer am 28./29. Oktober, 4./5. November) gefeiert. Durch die farbig illuminierten und halloweenmäßig dekorierten Strecken befördert die Geisterbahn Kinder und natürlich auch Erwachsene in das Schaubergwerk. Ein eigenes Halloween-Kostüm kann gern angezogen werden. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Einfahrt für Kinder erst ab fünf Jahre möglich.

›› Anmeldungen empfohlen unter: 03464/587816 oder [email protected].

Mehr Zeit für Kultur

Sangerhausen: Der Sangerhäuser Kulturverein „Armer Kasten“ organisiert aus Anlass der Zeitumstellung wieder eine Veranstaltung unter dem Motto „Die geschenkte Stunde“. Am Sonnabend wird ab 18.30 Uhr in der Marienkirche Folk aus Russland und Osteuropa mit der Gruppe Shuriaki präsentiert. Die Besucher können sich auf feurige Rhythmen und sanfte Weisen freuen.

›› Vorverkaufstellen für das Konzert sind: Teekunst Peche, Das Gute Buch, Stadtbibliothek

Nachwuchsmusiker im Konzert

Sangerhausen: Das „Podium junger Künstler“ präsentiert sich an diesem Freitag um 19 Uhr im Ludowingersaal des Alten Schlosses in Sangerhausen. Bei diesem Konzertabend finden sowohl junge Solisten an Klavier, Violoncello, Klarinette, Trompete, Posaune und Gesang als auch das Blechbläser-Ensemble „Young Brass“ sowie das Streichorchester eine Bühne. Als Höhepunkte kann der Zuhörer Ausschnitte aus den Programmen erleben, die bei den nächsten Musikwettbewerben erklingen. Der Eintritt ist frei. Alle Musikfreunde sind willkommen.

Tag der Einbruchsicherheit

Hettstedt: Am frühen Sonntagmorgen werden die Uhren zurückgestellt, und jeder hat an diesem Tag die Möglichkeit, sich eine Stunde länger Gedanken über seine Sicherheit zu machen. Unter diesem Motto bietet die Polizei in Mansfeld-Südharz beim Tag der Einbruchsicherheit die Gelegenheit, sich darüber zu informieren, wie man sich und sein Hab und Gut vor Einbrechern schützen kann – denn in der dunklen Jahreszeit steigt die Gefahr. Beratung gibt es 10 bis 13 Uhr in der Beratungsstelle des Polizeireviers Mansfeld-Südharz in Hettstedt, Schützenplatz 1.

Drachenfest in Dederstedt

In Dederstedt wird Drachenfest gefeiert. Der Verein für Kinder- und Jugendarbeit Dederstedt (Kiju) lädt dazu am Sonnabend ein. Auf dem Sportplatz in Dederstedt kann zwischen 13 und 18 Uhr auf einer Bastelstraße ein eigener Drache gebastelt und dann in die Lüfte gebracht werden. An diesem Tag wird natürlich auch für das leibliche Wohl aller Teilnehmer gesorgt, teilt der Dederstedter Verein mit.

Regina Thoss in Sandersleben

Sandersleben: Schlagerstar Regina Thoss singt am Sonntag in der St. Marienkirche in Sandersleben. Die schon zu DDR-Zeiten bekannte und erfolgreiche Sängerin wird begleitet von Startrompeter Kurt Witt. Um 16 Uhr geht es los.

›› Karten: Pfarramt, 034785/2 02 73; Bibliothek, 034785/60 08 21; Tabakwaren Faust, 03476/81 06 52; online bei www.reservix.de

Schlagernacht in Benndorf

Benndorf: In Benndorf steigt am Sonnabend die Schlagernacht im Kulturhaus. Als Höhepunkt wird das aus Funk und Fernsehen bekannte Gesangsduo „Die Freunde“ angekündigt. Die Diskothek „Explosion“ wird darüber hinaus das Publikum mit Schlagern von Roland Kaiser bis Abba unterhalten. Einlass für die Besucher der Benndorfer Schlagernacht ist um 17 Uhr. Die Veranstaltung beginnt eine Stunde später – um 18 Uhr.

Einweihung einer neuen Tafel

Röblingen: Der Heimat- und Bergbauverein der Seegemeinden Röblingen am See lädt alle Interessierten am 26. Oktober um 11 Uhr zur Einweihung einer neuen „Häusertafel“ nach Röblingen in die Frankestraße neben dem Anglerheim ein.

Halloween-Party im Jugendclub

Roßla: Zur Halloween-Party lädt der Jugendclub Roßla an diesem Freitag ein. Die passende Deko und ihre Party bereiten die Jugendlichen bereits ab 15 Uhr gemeinsam vor. Um 17 Uhr beginnt dann die Party, unter anderem gibt es Grusel-Snacks, Spiele, Musik, ein schauriges Schloss, einen Kostümwettbewerb und mehr. Teilnehmen können Jugendliche ab Klasse fünf, für sie entstehen keine Kosten.

Anmeldung erbeten bei Jugendkoordinatorin Friederike Blanck, Telefon 0175/3 59 75 65 oder E-Mail an [email protected]

Bowlingabend der Angler

Oberröblingen: An diesem Freitag findet im Rosenhotel Sangerhausen ein gemeinschaftlicher Bowlingabend des Anglervereins Oberröblingen statt. Beginn ist um 16.30 Uhr.

Dreimal Kirmes

Rotha/Kelbra/Edersleben: Herbstzeit ist in Mansfeld-Südharz auch Kirmeszeit. Kirmes gefeiert wird unter anderem an diesem Wochenende in gleich drei Orten - nämlich im Sangerhäuser Ortsteil Rotha und in den beiden Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Goldene Aue, Kelbra und Edersleben. Der Heimatverein Rotha lädt am Sonnabend ab 15 Uhr auf den Festplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus ein. Für Unterhaltung für Groß und Klein sorgen Kirmesbuden und Kinderkarussell. Um 17 Uhr findet der Kirmes-Gottesdienst statt. Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr einen Frühschoppen. Die „Südharzer Blechbuben“ unterhalten das Publikum mit zünftiger Blasmusik. Für die Bewirtung sorgt das Gasthaus „Zur Sonne“ aus Friesdorf.

Gleich vier Tage lang feiern die Kelbraer. Der Donnerstag ist der Familientag mit ermäßigten Preisen auf die Fahrgeschäfte.

Der Heimat- und Mühlenverein lädt am Sonnabend und Sonntag zur Kirmes nach Edersleben ein. Der Kirmesplatz mit Kinderkarussell befindet sich gegenüber dem Dorfgemeinschaftshaus. Hier wird jeweils ab 14 Uhr zu Speis’ und Trank und Plauderei eingeladen. Am Samstag findet ab 20 Uhr ein Kirmestanz statt.

Orgel trifft Evergreens

Kelbra: Am Sonntag um 10 Uhr findet in der St. Georgii-Kirche in Kelbra eine musikalische Kirchweih-Andacht unter dem Motto „Orgel trifft Evergreens“ statt. Es erklingen Evergreens auf der Orgel aus den Bereichen Kirchenlied, Volkslied, Schlager und Filmmusik, gespielt von Jutta Wilding. Dazwischen gibt es Texte aus der Bibel, die ebenfalls Evergreen-Charakter haben. Der Eintritt ist frei.

Zu Fuß und mit der Wipperliese

Benndorf: Seit Einführung 2016 erfreut sich der Wipperliesenwandertag großer Beliebtheit. Die achte Auflage am 27. Oktober führt nun erstmals über den neuen „Schwert im Stein“-Rundwanderweg zwischen Rammelburg und Biesenrode. Startpunkt ist um 9 Uhr am Bahnhof Klostermansfeld in Benndorf, von wo die Reise zur Parkeisenbahn Vatterode führt. Nach einer Wandervesper geht es dann zunächst mit der Wipperliese nach Rammelburg, wo der neue, 11,5 Kilometer lange Rundwanderweg erkundet werden kann.

Auf dem Weg können zudem fünf Wanderstempel gesammelt werden, teilt Marco Zeddel, Pressesprecher der Mansfelder Bergwerksbahn, mit. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk werden empfohlen. Eine Teilnahme ist nur mit Voranmeldung und Vorkasse (25 Euro pro Person, Kinder bis sechs Jahre frei, bis 14 Jahre halber Preis) möglich.

›› Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 034772/2 76 40, E-Mail an [email protected] oder www.mansfelder-bergwerksbahn.de

Vortrag zum Bauernkrieg

Eisleben: Zu einem weiteren Vortrag im Rahmen der Reihe „Museum nach Feierabend“ laden die Luthermuseen am Freitag, 25. Oktober, nach Eisleben ein. Im Museum Luthers Sterbehaus wird der schweizerische Historiker Arman Weidenmann sich ab 18.30 Uhr der Frage widmen, wie es den Bauern eigentlich vor dem Bauernkrieg 1825 ging und dabei den Blick besonders auf seine Schweizer Heimat richten. Der Eintritt ist frei, um eine vorherige Anmeldung wird gebeten, teilen die Luthermuseen mit.

›› Info: Anmeldung unter Tel. 03491/4 20 31 71 oder E-Mail am [email protected]

Zupforchester in Andreaskirche

Eisleben: Ein besonderes Konzert findet am Samstag, 26. Oktober, in Eisleben statt. Ab 17 Uhr treten das 1. Weinheimer Mandolinenorchester sowie das Zupforchester Obergebra in der Andreaskirche auf und bieten ein vielfältiges Programm von den Klängen des Barocks über die Romantik bis hin zu konzertanter Folklore und beliebten Melodien der Popularmusik, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Parkeisenbahn feiert Saisonabschluss

Vatterode: Am diesem Wochenende beendet die Parkeisenbahn Vatterode ihr Saison. Dazu wird am Samstag von 10 bis 16 Uhr ein abwechslungsreiches Programm, unterstützt von der Waldschule Klippmühle, der Freiwilligen Feuerwehr Vatterode und Schausteller Frank Topf, geboten. So wird es ein Kinderkarussell, Outdoorspiele wie Kegeln und Dosenwerfen geben, können Nistkästen und Futterhäuschen gebastelt, ein „brennendes Haus“ gelöscht oder sich über Tiere des Waldes informiert werden. Fahrbetrieb ist Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Tierpark feiert Halloween

Walbeck: Der Tierpark Walbeck lädt Groß und Klein am Samstag zu einem gruseligen Rundgang ein. Bei einer vorzeitigen Halloween-Party wartet auf die Besucher, die gerne dem Anlass entsprechend kostümiert sein dürfen, ab 18 Uhr musikalische Unterhaltung und eine Feuershow ab 20 Uhr, kündigt der Tierpark an. Der Einlass erfolgt ab 16 Uhr.

Führung im Arboretum

Annarode: Am Freitag, 25. Oktober, findet im Arboretum in Annarode eine Führung zu den Gehölzen statt. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Bericht über Erfahrungen mit Gott

Mansfeld: Was führt zu einem verwandelten Leben? Dieser Frage geht Christian Heim am Sonntag, 27. Oktober, in einem Vortrag im Schloss Mansfeld nach. Der Krankenpfleger, der in Schweden arbeitet, berichtet ab 16 Uhr im 1. Stock des Haupthauses über seine Erfahrungen mit Gott.