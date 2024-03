In Kelbra findet wieder der Bauernmarkt statt. Hettstedt putzt, in Elben steigt ein Stallkonzert und vieles mehr kann am Wochenende in Mansfeld-Südharz erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

In den vergangenen Jahren lockte der Markt im Frühjahr zahlreiche Besucher an.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt/MZ. - Das Polizeiorchester tritt in Helfta auf, in Hettstedt gibt es eine Babybörse im Ratssaal, der Uftstock-Musikverein wagt etwas Neues und das Theater in Eisleben zeigt einen Goethe-Klassiker. Dies und mehr gibt es am Wochenende in Sangerhausen, Eisleben, Hettstedt und Umgebung zu erleben. Hier die wichtigsten Termine in der Übersicht.

Brot, Wurst und Co. aus der Region

Kelbra: Renate Franke fährt mit dem Stift die Liste entlang. Über 25 Händler und Produzenten regionaler Produkte konnte die Marktmeisterin wieder für den Bauernmarkt in Kelbra gewinnen. Dieser findet am Samstag von 10 bis 15 Uhr auf dem ehemaligen Brauereigelände in der Jochstraße statt. Das Datum haben sich bestimmt schon viele Einwohner der Stadt und der Umgebung im Kalender rot angestrichen. Denn seit nunmehr 16 Jahren lockt der Bauernmarkt immer viele Besucher, darunter treue Kundschaft der Händler, hierher.

Einige Händler, wie Imker Kolbe, Fischer Thiele aus Wickerode, die Fleischerei aus dem Gonnatal und der Steinofenbäcker Howorka aus Roßla, waren schon beim ersten Bauernmarkt in Kelbra dabei.

Inzwischen sind neue Händler und Produzenten wie Geraldine Rödiger vom Landwirtschaftsbetrieb „Kyffhäuser Weidefleisch“ dabei, die ihre Produkte im vergangenen Jahr erstmals vorgestellt und sofort interessierte Kundschaft gewonnen hat.

Beim regionalen Bauernmarkt unterstützen die Kunden durch den Kauf der Produkte zum Beispiel den Erhalt alter Haustierrassen wie das Rote Höhenvieh. Außerdem kann man sich im Gespräch mit den Verkäufern auch über die Haltungsbedingungen der Tiere informieren.

„Wir haben auch immer Saisonware und neue Händler dabei“, sagt Marktmeisterin Franke. „Diesmal werden auch Osterdekoration, Gewürze und Greußener Salami angeboten.“ Die Gärtner warten bestimmt schon auf das Pflanzenangebot, dass selbstverständlich wieder vom Fachmann mit den Tipps zum Pflanzen gekauft werden können. Auch ein Scherenschleifer sorgt vor Ort wieder für scharfe Messer. Natürlich würden die Kunden des Bauernmarktes wieder mit Essen und Trinken versorgt.

„Bei uns bleibt am Samstag jedenfalls die Küche kalt“, sagt Renate Franke. „Ab 11 Uhr gibt es die traditionelle Erbsensuppe aus der Gulaschkanone.“ Dafür sorgt der Verein der Freiwilligen Feuerwehr Kelbra. Dass die Köche ihr Handwerk verstehen, wissen nicht nur die Kelbraer Bürger. Das Angebot vor Ort zu essen wird gern genutzt. Denn auf dem Bauernmarkt trifft man diesen und jenen Bekannten. Und da darf ein Schwatz nicht fehlen.

Vortrag zu Pflanzem

Roßla: Zu einem Vortrag wird am 15. März in den Saal des Biosphärenreservates Karstlandschaft Südharz in Roßla eingeladen. Dr. Bernd Ihl spricht ab 18 Uhr zu dem Thema: „Wir haben sie zum Fressen gern - Pflanzen als Grundlage unserer Ernährung“. Pflanzen seien wichtige Quellen für Mineralstoffe und Vitamine, als Ballaststoffe, als Genuss und Gewürzmittel sowie als Wirkstoffe. Von der unterschiedlichen Verfügbarkeit pflanzlicher Produkte wurden und werden gesellschaftliche Entwicklungen daher entscheidend geprägt. In dem Vortrag werden die wichtigsten Pflanzen in diesem Kontext kurz vorgestellt, vor allem hinsichtlich ihrer ursprünglichen Heimat und ihrer gegenwärtigen Bedeutung, heißt es dazu vom Biores.

Tour ins Märzenbechertal

Landgrafroda: Die Ökologiestation Sangerhausen lädt am Samstag zu einer Wanderung durch das Märzenbechertal bei Landgrafroda ein. Unter fachkundiger Führung eines Botanikers wird das Tal pflanzlich und geologisch vorgestellt. Neben den Märzenbechern sollen weitere Frühblüher und Pflanzen im idyllischen Tal im Mittelpunkt stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenfrei, über eine

Wanderung mit schönen Aussichten

Pölsfeld: Zu einer Wanderung mit schönen Aussichten lädt das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz am 17. März ein. Los geht es 13 Uhr vom Parkplatz oberhalb vom Kaffeehaus Siebenhüner in Pölsfeld. Auf die Teilnehmer warten die schönsten Fernblicke auf den Wanderwegen des Biosphärenreservats mit tollen Blicken. Die Rundwanderung führt von Pölsfeld aus zunächst zur Grillenburg und verläuft dann weiter nach Obersdorf. Anmeldungen bis zum 15. März per Mail an [email protected] oder Telefon: 0151/188 385 18.

Frühjahrsputz in Hettstedt

Hettstedt: Im Kampf um die Sauberkeit in der Kupferstadt ruft Hettstedts Bürgermeister Dirk Fuhlert (parteilos) erneut zum Frühjahrsputz auf. In der Woche vom 15. bis 22. März sind Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, im Stadtgebiet und in den Ortsteilen illegal entsorgten Müll zu sammeln.

Dabei hat die Stadtverwaltung zahlreiche Gebiete im Auge, die besonders von einer Vermüllung betroffen sind: Etwa das Maschinendenkmal, die Waldfläche bis Ölgrundteich, der Hang im III. Wohnkomplex bis Sanderslebener Straße (Saue), die Flamme der Freundschaft, der Stadtpark, die Verbindungswege zu den Ortschaften, der Festplatz, Am Kirschweg und Umfeld, der Gewerbering, am Vöhringer Platz/Busbahnhof/Markt oder die Adolph-Kolping-Straße in Richtung Z2, hier vorrangig die Grünflächen ab Kreisel zum Z2, so die Stadt.

Teilnehmer seien bei ihrem Einsatz eigenverantwortlich tätig und müssten die notwendige Ausrüstung selbst beschaffen, teilt die Stadt mit. Der Müll wird nicht zentral entsorgt, sondern „über den Entsorgungs- beziehungsweise Wertstoffkreislauf der entsprechenden Teilnehmergruppe“, so Christin Saalbach. Die Stadtsprecherin weist zudem dringend darauf hin, „das Müllsammeln in Waldbereichen zu vermeiden. Das Betreten der Wälder abseits der Wege kann aufgrund der trockenen Sommer der letzten Jahre gefährlich werden.“

Teilnehmer können zudem etwas gewinnen: Wer ein oder mehrere Fotos seines Einsatz sowie ein Anmeldeformular einschickt, nimmt an einer Verlosung eines Dankeschön-Grillpakets im Wert von 60 Euro teil. Der Gewinner organisiert zu einem Termin seiner Wahl ein Grillfest, dessen Termin mindestens fünf Tage vorher bekanntzugeben ist. Einsendeschluss hierfür ist der 5. April.

Das Anmeldeformular ist unter www.hettstedt.de zu finden. Fotos werden per E-Mail an [email protected] eingeschickt.

Vorträge im Schieferhaus

Wippra: Gleich zwei Vorträge finden am Wochenende, 16. und 17. März, im Schieferhaus Wippra statt. Am Samstag wird Detlef Schulze vom Förderverein Schmid-Schacht Helbra ab 19 Uhr über „Die Geschichte des Mansfelder Bergbaus von 1199 bis 1990“ berichten. Ebenfalls um 19 Uhr beginnt am Sonntag der Bericht von Stefan Wilke über „Die Geschichte der Mansfelder Bergwerksbahn“. Der Eintritt ist frei, um Reservierungen wird gebeten, heißt es in einer Mitteilung. Reservierung per E-Mail an [email protected].

„Acoustic Steel“ und „Hofgang“

Uftrungen: Der Ufstock-Musikverein aus Uftrungen wagt etwas Neues: An diesem Sonnabend gibt’s auf dem Heerstall zwei Bands zu erleben: „Acoustic Steel“ aus dem Emsland und „Hofgang“ aus Nordhausen. Wie Ufstock-Vereinschef Nico Pohl sagt, hätten sie wieder über Hundert Anfragen von Bands gehabt, die gern zum Ufstock-Festival spielen würden, könnten aber so viele Interpreten gar nicht an zwei Tagen im Programm unterbringen. Deshalb gibt’s quasi zur Halbzeit zwischen den Festivals die Indoor-Variante im Südharz. Einlass ab 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.

Gitarren-Duo gibt Stallkonzert

Elben: Zum ersten Stallkonzert des Jahres wird am Sonntag, 17. März, nach Elben eingeladen. Zu Gast sind dann mit dem Kanadier Don Ross und Jule Malischke zwei Gitarrenvirtuosen im Eulenbergschen Hof. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, heißt es in einer Mitteilung.

Information: Plätze für die Veranstaltung können unter Tel. 034783/6 02 98 oder online unter www.elbenkonzerte.de reserviert werden.

Polizeiorchester gibt Konzert

Helfta: Zu seinem traditionellen Benefizkonzert lädt der Rotary-Club Eisleben-Mansfelder Land am Sonntag, 17. März, nach Helfta ein. Im Mechthildsaal des Klosters Helfta wird ab 16 Uhr das Bundespolizeiorchester Berlin ein Programm aus klassisch konzertanten Werken und stimmungsvoller Unterhaltungsmusik präsentieren. Karten kosten im Vorverkauf 25, an der Abendkasse 29 Euro, der Spendenerlös geht an den Kinder- und Jugendchor Eisleben, heißt es in einer Ankündigung.

Osterwerkstatt im Elternhaus

Mansfeld: Im Rahmen der Reihe „Museum aktiv!“ findet am Sonntag, 17. März, eine Osterwerkstatt im Museum Luthers Elternhaus in Mansfeld statt. Unter dem Titel„Das Gelbe vom Ei“ können große und kleine Teilnehmer ab 14 Uhr einen Osterkorb aus stabilem Peddigrohr selber anfertigen und gestalten. Um eine vorherige Anmeldung zum Osterbasteln wird gebeten. Die Teilnahme kostet zehn Euro pro Gruppe, die aus maximal vier Personen bestehen darf, kündigt die Kulturelle Bildung der Luthermuseen in ihrer Mitteilung an.

Information: Anmeldung beim Museum unter Tel. 0347782/9 19 38 13 oder E-Mail an [email protected].

Babybörse im Ratssaal

Hettstedt: Zur bereits 18. Babybörse lädt die Kita „Regenbogen“ aus Hettstedt am Samstag, 16. März, ein. Im Ratssaal Hettstedt werden zwischen 9 und 12 Uhr Baby- und Kinderbekleidung für Frühjahr und Sommer von Größe 50 bis 176, Spielzeug, Bücher, Kinderwagen oder Umstandsmode angeboten. Es darf also nach Herzenslust gestöbert werden. Auch ein Kuchenbasar ist geplant, heißt es in einer Ankündigung. Bereits am Freitag, 15. März, gibt es an gleicher Stelle von 18.30 bis 19.30 Uhr einen Verkauf für werdende Eltern.

Konzert in der Gangolfkirche

Hettstedt: Zu einem weiteren Konzert lädt der Gangolfverein Hettstedt am Samstag, 16. März, in die Kupferstadt ein. Ab 16 Uhr wird das Duo Fermin Villanueva (Cello) und Stephan König (am Flügel) aus Leipzig Arbeiten u.a. von Manuel de Falla, aber auch eigene Kompositionen in der Gangolfkirche aufführen.

Dippelsbacher geben Frühjahrskonzert

Ahlsdorf: Die Original Dippelsbacher Musikanten laden am Samstag, 16. März, zu ihrem Frühjahrskonzert nach Ahlsdorf ein. Dieses steht unter dem Motto „Böhmischer Schwung, böhmischer Traum“ und findet im Landhotel „Stadt Nürnberg“ statt. Beginn ist um 15 Uhr, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei.

Kleiderbörse im Wiesenhaus

Eisleben: Die Stillgruppe Mansfelder Land veranstaltet am Samstag, 16. März, wieder eine Börse für Kinderkleidung in Eisleben. Im Wiesenhaus werden dann zwischen 9 und 12 Uhr neben gebrauchten Kleidungsstücken auch Spielzeug, Kinderwagen und weiteres Zubehör angeboten, kündigt die Stillgruppe an.

Theater zeigt Goethe-Klassiker

Eisleben: Am Freitag, 15. März, ist der Klassiker von Johann Wolfgang Goethe, „Faust. Eine Tragödie. Erster Teil“ wieder auf der Großen Bühne am Theater Eisleben zu sehen. In der um 19.30 Uhr beginnenden Inszenierung von Intendant Ulrich Fischer ist das gesamte Ensemble zu erleben. Bereits um 19 Uhr findet eine Stückeinführung mit dem Regisseur auf dem Rang statt, bei dem Hintergründe zur Inszenierung und zur Tragödie zu erfahren sind, kündigt das Theater an.

Karten gibt es an der Theaterkasse, Bucherstraße 14 in Eisleben, unter Tel. 03475/60 20 70, [email protected] oder www. theater-eisleben.de

Kreuzweg durch die Lutherstadt

Eisleben: Am Freitag laden die Evangelische und die Katholische Kirche Eisleben zu einem Ökumenischen Kreuzweg durch die Lutherstadt ein. Beginnend um 17 Uhr an der St. Annenkirche, sollen die Teilnehmer „Im Interesse der Gerechtigkeit: Mit Jesus Christus Wege der Gemeinschaft gehen“, kündigt Pfarrerin Iris Hellmich an. Der Kreuzweg endet an der St. Gertrudkirche.

Bibelfrühstück zum Alten Testament

Hettstedt: Zum nächsten Bibelfrühstück lädt die Jakobigemeinde Hettstedt am Samstag, 16. März, ein. Im Diakonischen Gemeindezentrum Hettstedt, Kirchplatz 2, werden ab 10 Uhr die Prophetie des Alten Testaments Thema sein, über die die Ereignisse um Jesus Christus erkundet werden sollen, kündigt Pfarrer Sebastian Bartsch an. Der Eintritt ist frei.