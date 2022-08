Clio mit 1000 PS auf der Allstedter Landebahn

Unmittelbar nach dem Abbau des Jesusfreaks-Festivals steht auf dem Flugplatz Allstedt die nächste Großveranstaltung an. Wie es mit Freakstock nächstes Jahr weiter geht.

Verrückte Autos gibts jetzt in Allstedt zu bestaunen.

Allstedt/MZ - Schlag auf Schlag geht es in diesem Sommer auf dem Flugplatzgelände bei Allstedt. Gerade läuft noch der Abbau des Freakstock-Festivals, da steht am kommenden Wochenende schon die nächste Großveranstaltung an.