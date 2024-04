Bundesweite Aktionswoche Chance für einen beruflichen Neuanfang: Wie Integration bei der Sangerhäuser Firma Getec klappt

Aktionswoche zur Integration von Geflüchteten läuft aktuell im Landkreis Mansfeld-Südharz. Bei der Getec in Sangerhausen haben Menschen aus der Ukraine bereits eine Arbeit gefunden. Was dem Unternehmen in Bezug auf ihre Arbeitnehmer wichtig ist.