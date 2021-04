CDU in MSH wünscht sich Kandidaten mit „klarer Kante“

Die Gremien der CDU hatten sich für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten ausgesprochen. Was CDU-Mitglieder in Mansfeld-Südharz dazu sagen.

Sangerhausen/Eisleben/Hettstedt

Armin Laschet oder Markus Söder? Die Entscheidung, wer der beiden nun Kanzlerkandidat von CDU/CSU wird, steht unmittelbar bevor. Am Dienstag hatten sich 70 Mitglieder der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag dafür ausgesprochen, dass diese Frage auch in der Fraktion und nicht nur im CDU-Bundesvorstand und im CDU-Präsidium diskutiert werden solle. Einer davon ist auch Torsten Schweiger, Abgeordneter aus Mansfeld-Südharz. „Wenn sich die beiden Kandidaten schon nicht selbst einigen können, ist es gut, wenn wir dann auch die gesamte Fraktion einbeziehen“, sagte Schweiger. Die Gremien der CDU hatten sich vor kurzem ziemlich einhellig für CDU-Chef Armin Laschet ausgesprochen.

Die Hoffnung vieler, die sich nun eine Diskussion in der Fraktion wünschen, dürften allerdings in dessen Kontrahenten liegen, Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). Er selbst spreche sich auch für Söder aus, sagte Schweiger. „Und ich bekomme auch aus dem Landkreis ziemlich eindeutig gespiegelt, dass man Söder hier mehr zutraut“, ergänzt der Sangerhäuser. Es müsse darum gehen, wer beim Wähler mehr Chancen hat und dabei sehe er angesichts mehrerer Umfragen Söder in der Pole-Position. Dieser habe sicherlich auch einige Minuspunkte. Die Befürchtung, Söder würde als etwaiger Kanzler bayerische Politik machen, teile er nicht. „Für ihn spricht allerdings, dass er ein klareres Profil zeigt, auch gegen rechts und links“, betont Schweiger. Eine Entscheidung müsse in jedem Falle „am besten bis Ende nächster Woche“ getroffen werden, ergänzte Schweiger.

CDU-Mitglieder in MSH sprechen sich für Markus Söder aus

Auch Matthias Redlich, Landtagskandidat der CDU im Wahlkreis Sangerhausen, verfolgt das Rennen um die Kanzlerkandidatur aufmerksam. Er tendiere auch zu Söder, sagt er. „Ich würde befürworten, dass wir jemanden haben, der klare Kante zeigt“, so Redlich. Laschet bezeichnete er eher als einen „Angepassten“. Letzterer erinnere stilistisch eher an Angela Merkel. Das sei per se nichts Schlechtes, „aber ich denke, dass man sich auch in MSH nach jemandem sehnt, der klare Kante zeigt, auch wenn dabei vielleicht ein Fehler mehr passiert“.

René Barthel, CDU-Landtagskandidat im Wahlkreis Eisleben, ist ebenfalls für Markus Söder. „Er hat Kante, ist entscheidungsfreudig und erscheint mir glaubwürdiger“, sagt Barthel. Laschet dagegen versuche eher, anderen nach dem Mund zu reden. Sicherlich müsse Söder, der als Ministerpräsident Bayerns sehr präsent sei, im Falle einer Kanzlerschaft nachweisen, dass er auch für das gesamte Land eintreten kann. (mz/Joel Stubert)