In diesem Jahr wird in Edersleben und Kelbra ein neuer Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin gesucht. Die Amtsinhaber werfen ihren Hut ebenfalls wieder in den Ring.

Symbolfoto - In diesem Jahr wird in Edersleben und Kelbra ein neuer Bürgermeister beziehungsweise eine neue Bürgermeisterin gesucht.

Edersleben/Kelbra/MZ. - Nach der Wahl ist vor der Wahl - zumindest in Edersleben und Kelbra. Denn hier neigen sich die Amtszeiten der Bürgermeister dem Ende entgegen. „Die Zeit war schnell vorüber“, sagte Claudia Renner (parteilos), als der Beschluss für den Wahltermin im Edersleber Gemeinderat vorlag. Vor sieben Jahren hatte sie das Bürgermeisteramt übernommen und wird, das hat sie angekündigt, den Hut wieder in den Ring werfen.

In Kelbra ist Lothar Bornkessel (Freie Wählergemeinschaft) bereits seit 14 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister. Wie er mitteilt, möchte er „Angefangenes zu Ende bringen und Neues beginnen zum Wohle der Stadt und der Ortsteile“. Also versucht er, eine dritte Runde zu drehen. Gewählt wird in beiden Orten der Verbandsgemeinde Goldene Aue am Sonntag, 27. Oktober.

Bewerbungsschluss im August

In Kelbra sind dann nicht nur die Kelbraer, sondern auch die Bürger aus den Ortsteilen Tilleda, Thürungen und Sittendorf aufgerufen, ein neues Stadtoberhaupt zu wählen. Wird eine Stichwahl notwendig, findet die in beiden Orten am Sonntag, 10. November, statt.

Wer gegen Renner beziehungsweise Bornkessel antritt, steht erst am Abend des 20. August fest, an diesem Tag bis 18 Uhr müssen alle Bewerber ihre Unterlagen im Wahlbüro der Verbandsgemeinde Goldene Aue abgegeben haben. Amtsantritt des neugewählten Bürgermeisters ist in beiden Orten der 1. Januar, gewählt wird für sieben Jahre.

Vor sieben Jahren hatte Bornkessel einen Mitbewerber fürs Amt und holte damals über 75 Prozent der Stimmen. Claudia Renner hatte bei der letzten Wahl keinen Gegenkandidaten, für sie stimmten über 90 Prozent derer, die damals zur Wahl gingen.