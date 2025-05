Eine Frau hat aus einer Physiotherapie-Praxis in der Rannischen Straße in Halle Geld und Musikboxen gestohlen. Dabei wurde sie von einer Überwachungskamera gefilmt. Wer weiß, um wen es sich bei der Gesuchten handelt?

Physiotherapie-Praxis in Halle bestohlen: Wer kennt diese Frau (Fotos im Text)

Eine Physiotherapie-Praxis in der Rannischen Straße in Halle ist bestohlen worden.

Halle (Saale). - Die Polizei in Halle bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer Einbrecherin, wie die Beamten melden.

Sie seien auf der Suche nach einer Frau, die bereits am Donnerstag, 24. Oktober 2024, gewaltsam in eine Physiotherapie-Praxis in der Rannischen Straße eingedrungen war und Musikboxen und Bargeld gestohlen haben soll.

Dabei sei sie von einer Überwachungskamera gefilmt worden, so dass ihr Aussehen, nicht aber ihre Identität bekannt seien.

Nach dieser Frau wird gesucht:

Einbruch in Halle: Wer kennt diese Frau? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Nach Diebstahl in Halle: Wo hält sich die Unbekannte auf? Foto: Überwachungskamera/Polizei

Wer weiß, um wen es sich bei der Gesuchten handelt oder wo sich die Frau aufhält, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0345/2242000 zu melden.