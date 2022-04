Bürgermeisterwahl in Wallhausen: Fragerunde mit den drei Bewerbern

Wallhausen/MZ - Bevor am 8. Mai ein neuer Bürgermeister in Wallhausen gewählt wird, stellen sich die drei Bewerber für das Amt vor: Am Dienstag, dem 3. Mai, um 19 Uhr lädt die Verbandsgemeinde Goldene Aue in den Gemeindesaal „Haus der Sonne“ in Wallhausen ein.