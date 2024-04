Im Vorfeld der Stichwahl will das Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ auf die Wichtigkeit der Wahl aufmerksam machen und lädt dazu in die Jacobikirche ein.

Sangerhausen/MZ. - Das Bündnis „Sangerhausen bleibt bunt“ lädt am kommenden Freitag, 26. April, zu einer besonderen Veranstaltung im Vorfeld der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Sangerhausen ein. Ab 12.30 Uhr könnten alle Demokratinnen und Demokraten an der Jacobikirche ihren Wunsch für Sangerhausen im Rahmen einer Kunstaktion sichtbar machen und mit Akteuren des Bündnisses ins Gespräch kommen.

Auf Wichtigkeit der Stichwahl aufmerksam machen

„Wir möchten mit dieser Aktion auf die Wichtigkeit der Stichwahl aufmerksam machen und die Bürger dazu auffordern, sich mit ihrer Stimme und auch ihren Wünschen an den zukünftigen Oberbürgermeister zu beteiligen“, sagt André Röthel vom Bündnis.

Er verweist darauf, dass die wahlberechtigten Einwohner ab dem 16. Lebensjahr über die zukünftige Entwicklung der Stadt und somit auch über die eigene Zukunft entscheiden. Man sehe eine große Gefahr darin, dass künftig ein OB an der Spitze der Stadt stehe, der keine demokratischen Ziele verfolge und für die Ausgrenzung von einem Teil der Bevölkerung stehe.

Das Bündnis wünsche sich dagegen einen OB für alle Sangerhäuser, der die demokratische Grundordnung verteidigt und sich gegen Hass und Hetze stellt - auch in dem Bewusstsein, dass er nicht immer der Wunschkandidat der einzelnen Wählerinnen und Wähler sei.

Mit Kandidat Schweiger ins Gespräch kommen

In der Stichwahl treten der CDU-Kandidat Torsten Schweiger und Andreas Gehlmann (AfD) gegeneinander an. Schweiger hatte im ersten Wahlgang mit 32,98 Prozent die meisten Stimmen geholt. Gehlmann lag mit 29,22 Prozent knapp vier Prozent hinter Schweiger. Die Wahlbeteiligung betrug 43,69 Prozent.

Für die Wahl Schweigers in der Stichwahl hatten sich neben dem Bündnis in den vergangenen Tagen, die BIS, die Linke. die SPD und der Einzelbewerber Tim Schultze ausgesprochen, der im ersten Wahlgang auf Platz drei gelandet war.

Röthel sagt: „Für die Teilnahme an der Kunstaktion wird es vor Ort das notwendige Material geben. Weiterhin werden wir auch Kindern die Möglichkeit geben, sich die Zeit beim Basteln zu vertreiben oder sich schminken zu lassen, während ihre Eltern bei Kaffee und Kuchen mit uns ins Gespräch kommen können. Schweiger werde auch zum Gespräch eingeladen.