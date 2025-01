Alarm für die Sangerhäuser Feuerwehr: Am Montagabend hat ein Weihnachtsbaum in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Göpenstraße Feuer gefangen. Zwei Bewohner kamen mit Verbrennungen und Verdacht auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser.

