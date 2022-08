Bodenbild ensteht per Grubber: Erste Konturen auf Acker bei Tilleda zu sehen

Große Stoffbahnen sollen Barbarossa in den nächsten Tagen sichtbarer machen.

Die Vermessungstechniker Max Sucker und Karl Wunderlich bei der Arbeit am Bodenbild.

Noch ist es nicht ganz fertig: Aber vom Gelände des Kyffhäuserdenkmals sind bereits Konturen des neuen Bodenbilds zu sehen, mit dem die Kur- und Tourismus GmbH aus Bad Frankenhausen an den Kaiser des Mittelalters erinnert, der der Sage nach im Kyffhäuser auf seine Wiedererweckung wartet: Friedrich Barbarossa, italienisch für Rotbart, ist vor 900 Jahren geboren worden. Im März 1152 wurde er von den Fürsten zum König gewählt und in Aachen gekrönt. Dabei ist sein Wahlerfolg auf das Versprechen der Befriedung und wirtschaftlichen Verbesserung des Reichs zurückzuführen. Barbarossa starb am 10. Juni 1190 im Fluss Saleph auf einem Kreuzzug nach Jerusalem.