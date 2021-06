Blick in die Kleingärten: MZ-Gartenolympiade startet

Sangerhausen - Die schwarze Fahne weht im Wind, hoch oben über der Kleingartenparzelle von Yves Helling. „Das ist keine Pause - das Werkzeug muss sich erholen“, steht drauf. Es ist das Motto, nach dem der 49-jährige Sangerhäuser bisher sein ganzes Kleingärtnerleben gewirkt hat. „Als ich hierher kam vor zwölf, dreizehn Jahren, war hier nichts“, sagt Helling und wischt sich den Schweiß von der Stirn. 40 Stunden in der Woche sei er in der ersten Zeit hier gewesen, um sich alles herzurichten. „Ich habe alles selbst gemacht.“ Im Sommer habe der Umzugshelfer auch heute die eigentliche Wohnung nur zum Schlafen.

Erste Teilnehmer der Gartenolympiade 2021

Helling ist der erste Teilnehmer der diesjährigen Gartenolympiade, die am Donnerstag offiziell eröffnet wurde - etwas später als gewohnt, bedingt durch die Corona-Pandemie. Doch wie in den vergangenen Jahren, sind auch dieses mal die Kleingärtner im Kreisverband der Gartenfreunde aufgerufen, ihre besten, kuriosesten oder einfach besonderen Erzeugnisse einzuschicken beziehungsweise ein Foto davon. „Daneben gibt es in diesem Jahr das Thema Gartenlaube. Wir suchen die kleinste, älteste oder ungewöhnlichste Gartenlaube“, sagt Anett Hölzel, Vorsitzende des Kreisverbandes.

Mit dabei ist in dieser Kategorie auch Yves Helling mit seinem Garten in der Kleingartenverein „Sonnenland“ in Sangerhausen. „Das Steinhaus stand schon, als ich den Garten bekommen habe“, erinnert er sich. Schätzungsweise sei das Haus aus Anfang der 50er Jahre, sagt Hölzel. Doch Helling war der kleine Raum, in dem eine Kochnische steht, in der „noch viel zu tun“, sei, nicht genug. „Ich habe noch eine Holzlaube daneben gestellt, die ich bekommen habe“, sagt er. Das ist gewissermaßen das Schlafzimmer. „Im Sommer schlafe ich am Wochenende auch hier.“ Ein Leben ohne seine grüne Oase mitten in Sangerhausen, von der er einen schönen Blick ins Umland genießt, kann sich Helling nicht mehr vorstellen.

Kleingärten erleben einen Boom

„Das ist das Projekt von meiner Frau und mir“, sagt er. Corona habe bei allem gärtnerischen Eifer auch ihm zu schaffen gemacht. „Die Baumärkte waren ja zeitweise zu“, sagt er, machen konnte man im vergangenen Jahr also nicht so viel wie gewünscht. Aber wenn doch, dann hat das Zusammengehörigkeitsgefühl der Kleingärtner geholfen - jeder hatte etwas parat zum Bauen und Basteln. Dass sich die Situation in diesem Jahr wieder etwas normalisiert, davon gehen nicht nur Anett Hölzel und Yves Helling aus. Und der Kleingärtner hat noch Pläne. Neben seinem kleinen Pool hinter der Laube soll in Kürze noch ein Schuppen hin, der Teppich auf der Veranda vor dem Haus muss auch dran glauben.

Vieles habe er selbst gemacht, etwa den kleinen Teich mit seinen Goldfischen vor seiner Laube. „Die meisten Kleingärtner sind wahre Meister darin, aus alten Sachen wieder brauchbare zu machen“, meint Hölzel. Die Kleingärten erlebten gerade wieder einen kleinen Boom, sagt sie. Dennoch seien von den 310 Gärten allein im „Sonnenland“ einige unbesetzt. (mz)

Wie kann ich mitmachen?

Bei der diesjährigen Gartenolympiade sind erneut die Kleingärtner aus dem Kreisverband der Gartenfreunde aufgerufen, mitzumachen. Nach Ende der Gartensaison, voraussichtlich im Oktober, werden Preise in fünf Kategorien vergeben: Wer entweder besonders große oder besonders kleine Früchte gezüchtet hat, kann Fotos und die Geschichte dazu, in zwei Kategorien einschicken. Aber auch wer Kuriositäten aller Art zu bieten hat, etwa aufgemöbelte, restaurierte oder aufwendig gebastelte Dinge, kann mitmachen. Eine weitere Kategorie ist „Mein Gartenreich in Pandemie-Zeiten“. Die letzte Kategorie beschäftigt sich mit den Gartenlauben. Wer also besonders kleine, alte oder kuriose sein eigen nennt, kann diese auch gern einschicken und natürlich die Geschichte dazu.

Die Teilnahme ist ganz einfach: Schicken Sie eine Mail an redaktion. sangerhausen@mz.de, eine Postsendung an die Mitteldeutsche Zeitung, Grauengasse 1c, 06526 Sangerhausen. In unregelmäßigen Abständen veröffentlichen wir im Lokalteil der MZ Sangerhausen ausgewählte Geschichten und Fotos im Rahmen unserer Serie „MZ Gartenolympiade“.