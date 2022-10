Beim Kreativmarkt in der Sangerhäuser Bahnhofshalle wird der Platz knapp

Warum die Veranstalter in Sangerhausen trotzdem nicht in andere Räume umziehen wollen.

Sangerhausen/MZ - Der Termin steht fest - und viel Zeit ist nicht mehr. Am Wochenende 5. und 6. November findet in der Bahnhofsvorhalle in Sangerhausen wieder der Weihnachtskreativmarkt statt, informiert die Organisatorin Astrid Sanders. Der frühe Termin kommt durch den zeitigen Adventsbeginn in diesem Jahr zustande. Der 13. und 20. November sind als Volkstrauertag und Totensonntag für Veranstaltungen tabu. Und am 27. November ist schon der erste Advent - für das Angebot von vorweihnachtlichem Schmuck und Deko ist es dann schon zu spät, meint Sanders.