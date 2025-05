Ein Haus brannte, es ging um Leben und Tod - und dann das: Sofas blockierten die Zufahrt der Feuerwehr in Sangerhausen, so dass diese erst zur Seite geräumt werden mussten, ehe man zum Einsatz fahren konnte. Die Feuerwehr warnt vor solchen Streichen und sucht nun die Täter.

Bei Einsatz auf Leben und Tod - Abgestellte Sofas blockieren Feuerwehr in Sangerhausen

Diese Sofas blockierten die Zufahrt der Feuerwehr in Sangerhausen und mussten vor einem Einsatz erst weggetragen werden. Das Foto zeigt die Sofas erst nachdem sie zur Seite geschafft wurden. Denn zuvor kam es ja auf jede Sekunde an...

Sangerhausen/MZ. - Bei Feuerwehr-Einsätzen geht es nicht selten um Leben und Tod. So wie auch beim Brand des Hauses in Brücken in der Nacht zu Donnerstag. Umso gefährlicher, wenn dann die Feuerwehr wichtige Zeit verliert, weil Sperrmüll illegal abgestellt wurde.