Sangerhausen/MZ. - Bei der Kreisvolkshochschule Mansfeld-Südharz (VHS) gibt es noch Restplätze für Kurse, die normalerweise schnell ausgebucht sind. Darauf macht die pädagogische Mitarbeiterin Sabine Stiedenroth aufmerksam. Betroffen ist zum Beispiel der Töpferkurs unter dem Motto „Kreativ entspannen“, der am kommenden Montag, 20. Januar, um 16 Uhr beginnt.

Teilnehmer lernen von Kursleiterin Hjördis Schütz die Grundtechniken des keramischen Gestaltens und können dann kleine Gebrauchsgegenstände oder auch künstlerische Plastiken nach ihren eigenen Vorstellungen herstellen. Bis zum 3. März sind sechsmal zwei Stunden geplant.

Zum Töpferkurs treffen sich die Teilnehmer in der Pestalozzi-Schule in der Wilhelm-Koenen-Straße 37, weil dort ein Brennofen vorhanden ist.

Zeichenkurs in Roßla

Ines Alig-Petsch ist die Leiterin eines weiteren Kurses, der eigentlich schon am 16. Januar beginnen sollte, dessen Start nun aber auf den 21. Januar verschoben wurde. Immer dienstags ab 17 Uhr soll es im Schloss in Roßla jeweils drei Stunden lang gemalt und gezeichnet werden.

Konkret erlernen die Teilnehmer unter dem Motto „Vom Foto zum gemalten Bild“, wie man eine Aufnahme mit dem Zeichenstift oder mit Pinsel und Farben als künstlerisches Bild umsetzt. Sie erhalten eine Einführung in die Regeln der Bildsprache und lernen, wie sie Linien, Formen und Farben effektvoll einsetzen können.

Bis zum 11. Februar sind drei Veranstaltungen geplant. Informationen zu den Materialien, die man zum Kurs mitbringen sollte, finden Interessenten auf der Homepage der Kreisvolkshochschule.

Kurs zur Rückengesundheit in Eisleben

In der Geschäftsstelle in der Geiststraße 2 in Eisleben läuft unterdessen am kommenden Montag eine einmalige 90-minütige Veranstaltung, die den Teilnehmern im besten Fall für den Rest ihres Lebens etwas bringen kann.

Nämlich dann, wenn die Rückenschmerzen endlich weg sind. Unter dem Motto „Wirbelsäulen-Frühstück“ trainiert Christin Simonsen mit den Kursteilnehmern ein 20-minütiges Programms, mit dem sie jeden Morgen ihre Wirbelsäule für einen guten Start in den Tag in Schuss bringen können.

Mit den Übungen wird nebenbei die Rückenmuskulatur gestärkt und gedehnt, so dass die Bandscheiben entlastet und gut versorgt ihre Arbeit tun können. Das abendliche „Frühstück“ läuft laut vhs hauptsächlich auf einer Yogamatte, die man selbst mitbringen sollte.

Buchen kann man die Kurse auf der Homepage der VHS.