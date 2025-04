Wann die Mitarbeiter des Rettungsdienstes und die Notärzte die neue Wache am Fuße des Auerbergs beziehen werden.

Obligatorischer Spatenstich als Baustart für die neue Rettungswache in Schwenda.

Schwenda/MZ. - Eigentlich könnten die Harzwälder oder das, was von ihnen übrig geblieben ist, mal wieder Regen brauchen, findet der Südharzer Gemeinderatsvorsitzende Andreas Schmidt (BMS) – bloß nicht an diesem Vormittag. Kaiserwetter in Schwenda, als hätte es Betriebsleiter Uwe Treskow vom Eigenbetrieb Rettungsdienst des Landkreises Mansfeld-Südharz bestellt. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich beginnt die Bauphase für die neue Rettungswache im Südharz.