In der Altstadt von Sangerhausen sorgen tote Bäume für Ärger. Die Stadt verweist indes auf einen Rechtsstreit. Wann kommen die Ersatzpflanzungen?

Unmut über abgestorbene Bäume in Altstadt von Sangerhausen

Blick auf abgestorbene Bäume am Parkplatz Innenstadt Nord in Sangerhausen.

Sangerhausen. - Anfang August 2021, mitten in der Corona-Zeit, wurde der neugestaltete Platz mit dem großen Sitzelement an der Gonna zwischen der Breitbarthstraße und dem Mühlendamm in der Sangerhäuser Altstadt eingeweiht.