Bauarbeiten in Süd und Südwest sorgen für Unterbrechung bei der Wärmeversorgung in Sangerhausen

Die Stadtteile Süd und Süd-West sind von der Abschaltung der Fernwärme betroffen. An beiden Tagen wird von 6.30 Uhr bis maximal 18 Uhr die Versorgung unterbrochen.

Symbolfoto - In zwei Stadtteilen wird tagsüber an zwei Tagen die Wärmeversorgung unterbrochen.

Sangerhausen/MZ - An zwei Tagen wird in Kürze die Fernwärme tagsüber unterbrochen. Darüber informieren die Stadtwerke Sangerhausen (SWS). Es handelt sich um den Donnerstag, 20. Oktober, und den Dienstag, 25. Oktober. Grund sind umfangreiche Arbeiten in den Versorgungsgebieten Süd und Südwest.

Lieferengpässe verzögern Arbeiten

„Die Stadtwerke investieren in das Fernwärmenetz der Stadt. Zur Sicherung der Fernwärmeversorgung der Versorgungsgebiete Süd und Süd-West lässt die SWS ab dieser Woche umfangreiche Arbeiten durch eine Rohrleitungsbaufachfirma in diesen Stadtgebieten und im Heizwerk Südwest durchführen“, so Anett Tomaschko, die im Bereich Vertrieb der Stadtwerkesprecherin tätig ist.

Die umfangreichen Baumaßnahmen seien seit letztem Jahr in Planung. „Bedingt durch Lieferengpässe beim Material sowie bei der angespannten Verfügbarkeit der Fachunternehmen und durch unbekannte Hindernisse im Tiefbauraum, können wir die Arbeiten erst jetzt durchführen. Trotz aller Schwierigkeiten wollen wir in 2022 die Modernisierungsmaßnahme abschließen.“, so Renè Wild, Leiter des Bereiches Gasversorgungsnetz und Wärmeverteilung.

Wärmeversorgung unterbrochen

Betroffen von den Abschaltungen ist die gesamte Wärmeversorgung in den Stadtteilen Süd und Süd-West an den beiden Tagen von 6.30 Uhr bis maximal 18 Uhr. Ob es weitere Versorgungsunterbrechungen gebe, hängt vom Fortschritt der Baumaßnahmen ab und werde rechtzeitig bekannt gegeben.

„Unser Fernwärmenetz in Sangerhausen hat eine Gesamtlänge von knapp 45 Kilometern. Regelmäßige Wartung und Modernisierung sind das A und O, um eine zuverlässige und vor allem sichere Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten“, so Wild.