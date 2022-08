Nach zahlreichen Verspätungen und Sperrungen Bahnverkehr in Mansfeld-Südharz - Deutsche Bahn kündigt Verbesserungen an

Nachdem Personalengpässe und Arbeiten an Bahnschwellen bei Sangerhausen zu zahlreichen Verspätungen und Sperrungen in Mansfeld-Südharz geführt haben, kündigt die Deutsche Bahn nun Verbesserungen an.