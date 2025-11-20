weather wolkig
  4. „Hier riecht es richtig gut“: Bäckerei in Allstedt öffnet ihre Backstube für Besucher

Die Bäckerei Meye in Allstedt bietet in ihrer Backstube Handwerk zum Anfassen an. Kindergruppen, aber auch die Wirtschaftsjunioren kommen zum Backen.

Von Grit Pommer 20.11.2025, 14:13
Bäckermeister Vincent Richter bäckt mit den Kindern in der Backstube Plätzchen. Sorgfältig stechen die Mädchen und Jungen den Teig aus. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Im großen Elektroofen bäckt ein Blech Quittenkuchen mit Streuseldecke, in mehreren großen Schüsseln sind schon die Zutaten für Brotteige abgewogen und warten darauf, verknetet zu werden und zu reifen. Ein wohlig warmer Geruch liegt in der Luft, kernig und süß zugleich.