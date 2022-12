Autofahrer donnert in Sangerhausen gegen Straßenbaum und flüchtet

Sangerhausen/MZ - Gleich an mehrere Stellen in Sangerhausen sind übers Weihnachtswochenende Bäume abgeknickt. So lagen am Dienstagmorgen am Parkplatz Innenstadt Nord zwei Bäume auf der Parkfläche, deren morsche Stämme kurz über dem Rasen abgebrochen waren. Wodurch, das blieb am Dienstag zunächst unklar.