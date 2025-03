Das Land will zehn Tage lang Fahrbahnschäden auf einer der Hauptzufahrten nach Sangerhausen sanieren. Eine lange Umleitungsstrecke ist geplant. Wo das Land die Autofahrer entlang schicken will.

Sangerhausen - Die Stellen, an denen gearbeitet werden soll, sind bereits mit gelber Farbe markiert. In Sangerhausen gibt es außer in der Kylischen Straße bald noch eine Großbaustelle: Die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) plant nämlich ab 7. April, für rund 80.000 Euro einige Hundert Meter weiter westlich die Kyselhäuser Straße zu sanieren. Es handelt sich dabei um eine der Hauptzufahrten in die Stadt. Die Straße wird während der Bauzeit komplett gesperrt. Autofahrer müssen sich deshalb auf größere Behinderungen und eine lange Umleitung einstellen.