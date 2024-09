Für zehn Tage sollte die Kyselhäuser Straße in Sangerhausen gesperrt werden - wegen Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn. Jetzt sind die Arbeiten aber erstmal wieder abgeblasen worden. Die Hintergründe:

Die Schadstellen in der Kyselhäuer Straße in Sangerhausen sind bereits markiert.

Sangerhausen/MZ. - Ab nächster Woche sollte die Kyselhäuser Straße in Sangerhausen zehn Tage lang für Reparaturarbeiten gesperrt werden. So hatte es die Kreisverwaltung vergangene Woche in der Übersicht der Straßensperrungen in Mansfeld-Südharz verkündet.