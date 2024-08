Symbolfoto - Das Rosarium in Sangerhausen landet auf Platz 13 unter den Top 100 der beliebtesten Ausflugsziele in Deutschland.

Sangerhausen/MZ. - Platz 13 unter den Top 100 der beliebtesten Ausflugsziele in Deutschland – bei der Umfrage der Deutschen Zentrale für Tourismus konnte das Europa-Rosarium Sangerhausen in diesem Jahr einen Riesenerfolg landen. Immerhin haben die mehr als 25.000 Ausländer, die an der Umfrage teilgenommen haben, das ihrer Meinung nach lohnenswerteste deutsche Ausflugsziel auf eine offene Frage hin frei angegeben. Sehr vielen kam dabei offenbar das Rosarium in den Sinn.