Frühdemokrat oder Eiferer? Auftakt der Allstedter Gespräche: Diskussion über die Rolle Thomas Müntzers für die Neuzeit

Hatte Müntzer in seiner Rede jedem Menschen das Recht auf Widerstand gegen die Obrigkeit eingeräumt und kann deshalb als Wegbereiter der Demokratie gelten? Um diese Frage kreiste am Donnerstagabend das Allstedter Gespräch in der Hofstube der Kernburg - an eben jenem Ort, an dem damals Müntzer sprach.