Am Sonntag hat sich ein schwerer Unfall auf einem Verbindungsweg nahe des Sangerhäuser Ortsteils Riestedt ereignet. Die Besatzung eines Mopeds wurde dabei teils lebensbedrohlich verletzt. Was bisher bekannt ist.

An der Unfallstelle waren gleich zwei Rettungshubschrauber im Einsatz. Sie brachten die verletzen 16-Jährigen in Kliniken nach Halle und Nordhausen.

Riestedt/Othal - Am Sonntag hat es auf einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg zwischen Riestedt und der Kreisstraße 2310 bei Othal einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Kurz vor 13 Uhr kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache an einer Wegkreuzung ein Moped, das in Richtung K 2310 unterwegs war, und ein Pickup-Truck, teilte die Polizei mit.

Unfallopfer kommen in Kliniken nach Halle und Nordhausen

Dabei erlitten der 16-jährige Fahrer des Mopeds und seine gleichaltrige Sozia schwerste Verletzungen. Die Mitfahrerin wurde per Rettungshubschrauber in eine hallesche Klinik geflogen. Der Fahrer des Zweirads kam mit einem zweiten Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Nordhausen. Sein Zustand wurde als lebensbedrohlich eingeschätzt. Der Fahrer des Pickup-Trucks (37) blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 8.500 Euro geschätzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.