Die Polizei vereitelte am Sonntag einen Überfall in einem halleschen Supermarkt.

Halle (Saale)/MZ - Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr ist ein 39-jähriger Mann in einen Supermarkt in der Liebknechtstraße in Halle eingebrochen. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen jedoch noch im Objekt stellen und festnehmen.

Er hatte dort, wie die Polizei mitteilt, Mitarbeiter-Spinde aufgebrochen und weitere Räumlichkeiten durchsucht.

Die Beamten fanden zudem bei der Durchsuchung des Mannes Betäubungsmittel. Er soll am Montag einem Haftrichter vorgeführt werden.