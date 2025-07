Wie der Goitzsche-Ruderclub Bitterfeld Ernährung zum Erfolgsfaktor im Sport macht und warum Haferflocken am Ende deutlich wichtiger sind als Cola und Croissants.

Sporternährung für junge Talente in Bitterfeld

Regatta-Vorbereitung beginnt in der Küche – das wissen auch die Nachwuchssportler im GRCB.

Bitterfeld/MZ. - Wer am Wochenende bei einem Training des Goitzsche-Ruderclubs Bitterfeld (GRCB) am Bootshaus vorbeischaut, sieht nicht nur Boote, die gleichmäßig durch das Wasser schneiden, sondern auch Sporttaschen mit Bananen, Reiswaffeln und Joghurtbechern am Ufer.