Einwohner von Kelbra beschweren sich bei Bürgermeister Lothar Bornkessel wegen der gefällten Bäume vor dem Gymnasium. Warum drei Fichten gefällt wurden und was geplant ist.

Ärger um Baumfällung am Gymnasium in Kelbra - war sie genehmigt?

Am vergangenen Freitag wurden drei Fichten am Gymnasium gefällt.

Kelbra/MZ. - Es ist ein Anblick, der einigen Einwohnern von Kelbra die Galle hochkommen lässt. Vor dem Gymnasium in Kelbra wurden drei Fichten gefällt. Die in kleine Stücke zerteilten Stämme der jahrzehntealten Bäume sehen für den Laien noch gesund aus.