„Und das kurz vor Weihnachten“ 83 Arbeitsplätze bei Ante in Rottleberode sind in Gefahr - die Hintergründe

Ein modernes Biomasse-Heizkraftwerk bei der Rottleberöder Firma Ante-Holz steht still und darf nicht in Betrieb gehen. Warum die Genehmigung fehlt und was das Unternehmen dazu sagt.