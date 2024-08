Landrat André Schröder (CDU) reagiert auf den MZ-Bericht über die geplante Schließung der Post und Postbank in Sangerhausen und wendet sich in einem Brief an die Post AG.

Sangerhausen/MZ. - In scharfer Form hat Landrat André Schröder (CDU) gegen die geplante Schließung von Post und Postbank in Sangerhausen protestiert. In einem Brief an Bettina Brandes-Herlemann, die regionale Politikbeauftragte der Post AG, schreibt Schröder, dass der Rückzug der Deutschen-Bank-Tochter Postbank sowie der Post aus der größten Stadt des Landkreises nicht ohne Widerspruch bleiben könne.