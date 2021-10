Änderung im Zugverkehr zwischen Sangerhausen und Sömmerda

Sangerhausen/MZ - Aufgrund von Gleisbauarbeiten wird der Zug-Streckenabschnitt zwischen Sangerhausen und Sömmerda am 23. und 24. Oktober zwischen 9.45 und 15.45 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Betroffen sind die Linien RE 10 Erfurt – Magdeburg und RB 59 Erfurt - Sangerhausen.

Die Züge werden in diesen Zeiträumen durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Um den Fahrgästen in Sömmerda die Anschlüsse in Richtung Erfurt zu ermöglichen, fahren die Züge auch zwischen Sömmerda und Erfurt später als im regulären Fahrplan vorgesehen.

Bedingt durch die längere Fahrzeit der Busse werden Fahrgäste gebeten, sich auf längere Reisezeiten einzurichten.