Profi-Tänzer Davit Grigoryan von Schoen-Angerer ist der neue Ballettlehrer an der Kreismusikschule in Mansfeld-Südharz.

Sangerhausen/MZ. - Der Tanzunterricht an der Kreismusikschule Mansfeld-Südharz hat ein neues Gesicht: Davit Grigoryan von Schoen-Angerer leitet jetzt die Ballett- und Jazzdancegruppen in Sangerhausen und Eisleben. Der 32-Jährige wohnt in Kassel, stammt aber eigentlich aus Armenien, ist in der Hauptstadt Jerewan geboren und aufgewachsen. Und zwar in einer Familie, in der seine künstlerische Ader stets gefördert wurde.