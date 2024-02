Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Allstedt/MZ. - Nach der Wahl ist vor der Wahl. Das gilt in Allstedt nicht nur wegen der nun bevorstehenden Stichwahl um das Bürgermeisteramt, die in knapp zwei Wochen am 25. Februar stattfindet. Denn schon am 9. Juni steht der Einheitsgemeinde ein echter Mammut-Wahltermin ins Haus.